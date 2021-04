Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 36 de persoane au decedat in urma deraierii unui tren aglomerat, vineri, intr-un tunel din estul Taiwanului, a anuntat politia feroviara, informeaza AFP si Reuters. Politia a informat despre 36 de pasageri "in stop cardiac inainte de a fi dusi la spital" - termen utilizat pentru a desemna…

- Cel putin patru persoane au murit si mai mult de 20 au fost ranite dupa ce un tren a deraiat, vineri, intr-un tunel din estul Taiwanului, au anuntat autoritatile, potrivit Reuters. Trenul, care mergea spre Taitung, a iesit de pe sine intr-un tunel la nord de Hualien. Unele vagoane s-au…

- The International Air Transport Association (IATA) said on Wednesday a digital travel pass for COVID-19 test results and vaccine certificates would be launched on the Apple platform in mid-April, according to Reuters. The digital travel pass currently in the testing phase had been planned to be launched…

- Sute de politisti germani au efectuat descinderi vineri, in zori, la 27 de locuinte si sedii comerciale, inclusiv la biroul unui avocat, intr-o operatiune care i-a vizat pe membrii unor grupari de extrema dreapta suspectate de trafic de droguri si arme, a relatat postul de radio public MDR, citat…

- Parlamentul Olandei a votat joi o motiune fara caracter obligatoriu care afirma ca tratamentul aplicat minoritatii uigure din China este echivalent cu un genocid, transmite Reuters. Canada a adoptat deja saptamana aceasta o rezolutie similara, dar Olanda este prima tara europeana care se pronunta in…

- Echipa refugiatilor care va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo va fi finalizata in luna iunie dintr-un grup de 55 sportivi care se pregatesc la 12 discipline sportive, a anuntat miercuri Comitetul International Olimpic (CIO), citat de Reuters, potrivit Agerpres. Prima echipa a refugiatilor…

- Țarile membre ale Uniunii Europene au inceput, luni, sa discute daca cei care se vaccineaza anti-Covid ar trebui sa aiba o libertate de mișcare mai mare vara aceasta fața de restul populației, transmite Reuters.

- China a devenit a treia tara care a obtinut probe de pe Luna. Aceasta dupa ce sonda sa fara echipaj uman Chang’e-5, denumita dupa zeita Lunii din mitologia chineza, a adus luna trecuta pe Pamant 1,731 kilograme de probe. O cantitate mai mica decat cea planificata, de 2 kilograme, dar importanta…Rocile…