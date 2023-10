Stiri pe aceeasi tema

- Drumarii au curatat prima zapada cazuta in aceasta toamna pe Transfagarasan, pe tronsonul dintre Balea Cascada si Balea Lac, unde se circula in conditii de iarna, au anuntat cei de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov.

- Noaptea trecuta a cazut prima prima zapada din aceasta toamna pe Transfagarasan, drumarii fiind nevoiți sa intervina cu utilajele de curațat pe tronsonul dintre Balea Cascada si Balea Lac, unde se circula in conditii de iarna.

- Transfagarasanul si Transalpina raman deschise cat timp permit condițiile meteo. Transfagarasanul si Transalpina nu se vor mai inchide incepand de anul acesta, in functie de perioada calendaristica. Regulamentul s-a schimbat, astfel ca nu mai este obligatorie inchiderea, la sfarsitul lunii octombrie,…

- In zilele urmatoare se efectueaza lucrari de reparații pe mai multe sectoare de pe DN7C – Transfagarașan, tronsonul Balea Cascada – Balea Lac. Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu prudența și sa respecte semnalizarea temporara din zona.