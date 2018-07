Stiri pe aceeasi tema

- Sunt inundații in Vanatori, județul Mures, dupa ploile torențiale. Locuitorii a trei case urmeaza sa fie evacuați, dupa ce ce paraul Valea Carbunarilor a iesit din matca. Din cauza averselor abundente, aproape 30 de case și 100 de gospodarii au fost inundate. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situatii…

- Cristian Baciucu era agent sef principal, iar luni dimineata, in timp ce se afla la serviciu i s-a facut rau. El a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, de unde a fost transferat la Spitalul „Bagdasar Arseni" din Capitala. Ulterior, politistul a revenit la Slatina unde, miercuri seara, a…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vrea sa modifice modul de interventie al autoritatilor in cazul mitingurilor spontane. Astfel, potrivit unui ordin pus in dezbatere publica de MAI, efective de la Jandarmerie si Politia de Frontiera vor putea fi desfasurate sub coordonarea politistilor din Politia…

- ZIUA COPILULUI. Autoritatile locale din Targu-Jiu vor organiza vineri o serie de manifestari dedicate copiilor de toate varstele, actiunile urmand sa se desfasoare in Piata Prefecturii din centrul municipiului, a declarat viceprimarul localitatii, Adrian Tudor. ZIUA COPILULUI. Potrivit sursei…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin S.C. Transport Calatori Express Ploiești, informeaza cetațenii ca, avand in vedere evenimentul “Ploiești – Magie, Feerie și Povești”, ce se va desfașura in data de 2 iunie 2018, se va intrerupe circulația rutiera, in intervalul orar 7.00-14.00, pe strazile Erou Calin…

- Admiterea in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne si ale Ministerului Apararii Nationale care pregatesc personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta - sesiunea 2018 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Serban Cantacuzino" al judetului Prahova…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Unirea” al Judetului Alba selectioneaza candidati pentru concursurile de admitere in institutiile de invatamant pentru formarea initiala a personalului MAI – sesiunea 2018 și sesiunea Ianuarie 2019 (Școlile postliceale ale M.A.I.): Academia de Politie „Alexandru…

- Domnilor care conduceți aceste instituții, chiar nu vedeți ca un infractor face legea in orașul Horezu pentru ca voi dormiți? Cum este posibil ca acest individ de ani de zile sa-și bata joc de un intreg oraș și județ și dumneavoastra sa nu gasiți soluții pentru el? Ziua, infractorul Nicolaescu nu este…