Stiri pe aceeasi tema

- A fost petrecere in casa familiei Ionescu, care au sarbatorit-o pe Ilinca la un prim garden party. Ana Maria Stancu si Tudor Ionescu s-au straduit sa-i ofere micutei lor, Ilinca, o prima aniversare de neuitat. Asa se face ca printesa familiei a avut parte de primul ei garden party, cu baloane albe si…

- Francisca, cunoscutE drept ~Kim Kardashian de Romania, a fEcut marele pas impreunE cu Bogdan, bErbatul cu care se iube"te timp de "ase ani. La cununia civilE, frumoasa brunetE a strElucit de-a dreptul, purtand o senza:ionalE rochie roz pal.

- Cel mai mic membru al familiei Beckham, Harper, a implinit pe 10 iulie 7 ani si a fost sarbatorita intr-un mod special de familia ei. Victoria si David Beckham au organizat o petrecere in noua lor casa din Cotswalds, Marea Britanie, iar alaturi de Harper au fost rudele si prietenii ei apropiati. Pe…

- Diego Armando Maradona (59 de ani) este, fErE indoialE, unul dintre cele mai controvesrsate personaje din lumea fotbalului. }nzestrat cu un talent uriax, argentinianul xi-a bEtut joc de cariera sa, dupE ce a cEzut in patima drogurilor. DupE o perioadE cumplitE, presEratE de scandaluri xi de drumuri…

- Spania a fost eliminata de la Campionatul Mondial de Rusia, țara gazda. A fost 1-1 in 120 de minute, iar rușii s-au impus la penalty-uri, scor 4-3. Succesul uimitor al gazdelor a fost urmarit de ruși in toate marile fan-zone-urile organizate. Cu steaguri și multa incredere, fanii n-au incetat sa spere…

- Elly, fostE concurentE a emisiunii matrimoniale ~MireasE pentru fiul meu, a incheiat un important capitol din via:a ei. Blondina a fEcut anun:ul pe re:elele de socializare, impErtE"ind realizarea cu to:i admiratorii ei.

- Kylie Jenner nu se oprexte din a ne surprinde. DuminicE, vedeta a publicat o fotografie cu fetita ei "i a lui Travis Scott, in timp ce o :inea in bra:e. PanE aici nimic ie"it din comun, dar dacE ne uitEm mai bine "i avem pu:inE experien:E in ceea ce prive"te moda, obervEm cu u"urin:E hamul cu care…