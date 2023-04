Stiri pe aceeasi tema

- Paște catolic 2023: Programul slujbelor de Inviere la Catedrala romano-catolica „Sfantul Mihail” din Alba Iulia Paște catolic 2023: Programul slujbelor de Inviere la Catedrala romano-catolica „Sfantul Mihail” din Alba Iulia In noaptea de sambata spre duminica, credincioșii romano-catolici vor lua parte…

- Romano-catolicii și protestanții din intreaga lume celebreaza maine Paștele, cea mai importanta sarbatoare creștina. La noapte, Slujba de Inviere va rasuna in toate catedralele de la noi din țara, unde se fac ultimele pregatiri. La Timișoara, Capitala Culturala Europeana in acest an, sunt așteptați…

- In acest an, Slujba de Inviere de la Catedrala Romano-Catolica din Iași incepe la ora 22. Slujba de Binecuvantare a Focului se va oficia pe esplanada din fața Catedralei și, ulterior, in interiorul acesteia, va fi Sfințita apa de botez. Intreaga ceremonie va fi oficiata de Prea Sfințitul Iosif Pauleț,…

- Slujba de Inviere la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia, oficiata de IPS Irineu. Programul slujbelor in cele 3 zile de Paște IPS Irineu va oficia slujba de Inviere in noaptea de sambata spre duminica, la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Slujba de inviere incepe la ora 00.00, iar la ora 12.00…

- VIDEO Floriile catolice: procesiune in aer liber, la Catedrala romano-catolica ”Sfantul Mihail” din Alba Iulia O procesiune religioasa a avut loc duminica, 2 aprilie, in curtea Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Alba Iulia, cu ocazia Floriilor catolice. Pe o vreme frumoasa, in jurul orei 10.3o, peste…

- Mai sunt fix trei saptamani pana la Paste, dar romanii nu prea se inghesuie sa faca rezervari pentru vacanta. In Poiana Brasov sunt hoteluri unde abia s-au ocupat un sfert din locuri. La mare vor fi deschise mai multe unitati de cazare decat in alti ani. Atat la munte, cat si la mare preturile incep…

- Monseniorul Miguel Maury Buendia, Nunțiul Apostolic in Romania și Republica Moldova, a participat la funerariile Preasfințitului Parinte Alexandru Mesian, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj, care s-a stins din viața, in dimineața zilei de 11 martie 2023, la varsta de 86 de ani. Slujba…

- Funeraliile Preasfinției Sale Alexandru Mesian, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj, vor avea loc in ziua de miercuri, 15 martie 2023 la Catedrala „Coborarea Sfantului Spirit” din Lugoj dupa urmatorul program: Ora 10 – Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie Arhiereasca; Ora 12 – Slujba inmormantarii.…