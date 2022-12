Fotbal: Alexandru Mitrita a marcat un gol pentru Al-Raed

Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat un gol pentru Al Raed, in meciul castigat de echipa antrenata de Marius Sumudica in deplasare cu Al Batin, scor 2 1, luni, in etapa a 10 a a campionatului de fotbal al Arabiei Saudite, potrivit agerpres.roMarocanul Karim El Berkaoui a deschis… [citeste mai departe]