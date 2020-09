Stiri pe aceeasi tema

Deoarece traim intr-o lume a informației neverificate, a zvonurilor de tot felul, a denigrarii și a barfelor, am hotarat sa va vorbesc eu despre mine, despre lucruri mai puțin...

- Barajul de la Bicaz, construit in anii ’50, ii ofera calatorului un punct la inaltime de unde poate admira in voie cum Ceahlaul se oglindeste in luciul Lacului Izvorul Muntelui, dar reprezinta si o adevarata lectie de istorie, cu bune si cu rele, colosul din beton fiind ridicat cu sacrificii uriase.

- ”Valoarea si numarul tranzactiilor de plata cu cardurile emise de prestatorii de servicii de plata rezidenti au crescut cu aproape 10%, de la inceputul pandemiei Covid-19, in ritm anual, accelerand astfel procesul de digitalizare in sistemul bancar”, potrivit analizei datelor statistice preliminare…

- Un pacient infectat cu noul coronavirus s-a internat la Spitalul din Campina, acolo unde a stat internat doar 7 zile. La final, nota de plata a fost una uluitoare: 168.261,969.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 93: Danuța o face praf pe Andreea Esca Managerul spitalului…

- Marius este un ghid montan autorizat și antreprenorul din spatele Active Weekends – Hiking Tours From Cluj Napoca, unde organizeaza de peste 3 ani tururi și drumeții ghidate prin satele și munții din Romania.

- Romania va avea mai puțin de 8 milioane de locuitori pana la finalul secolului, potrivit unui studiu realizat in SUA. Populația din aproape fiecare țara va fi in scadere, mai spun cercetatorii, citați de BBC.

- "Am pus pe prim plan obiectivul de a castiga alegerile in Bucuresti si de a scapa de domnia asta a incompetentei si relei vointe care a fost instaurata de PSD in Bucuresti. Desi PNL este cel mai puternic partid am renuntat sa sustinem un candidat propriu si am decis sa-l sustinem pe Nicusor Dan ca…

- Avand in vedere traficul din ce in ce mai aglomerat din majoritatea orașelor din Romania, timpul a devenit prioritatea numarul unu a fiecarui om. Așadar, nu este de mirare ca trotinetele electrice au devenit deja o parte integranta a peisajului urban. Dar, in ciuda popularitații vehiculelor electrice…