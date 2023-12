Stiri pe aceeasi tema

- A ajuns in Romania primul tren nou cumparat de tara noastra in ultimii 30 de ani. Va sosi in Capitala in cursul zilei de luni. Garnitura, produsa in Polonia, a trecut, sambata seara, prin vama Curtici și urmeaza sa fie adusa la București zilele urmatoare. Insa, va mai dura pana cand va putea transporta…

- Rama electrica Alstom Coradia Stream achiziționata de ARF – Autoritatea pentru Reforma Feroviara a ajuns la Curtici, anunța secretarul de stat in Ministerul Transportutilor, Ionuț Savoiu. „Rama electrica Alstom Coradia Stream achiziționata de ARF – Autoritatea pentru Reforma Feroviara a ajuns la Curtici.…

- Rama electrica Alstom Coradia Stream achiziționata de ARF – Autoritatea pentru Reforma Feroviara a ajuns la Curtici, anunța secretarul de stat in Ministerul Transportutilor, Ionuț Savoiu. „Rama electrica Alstom Coradia Stream achiziționata de ARF – Autoritatea pentru Reforma Feroviara a ajuns la Curtici.…

- ​Compania Alstom livreaza miercuri catre Romania, de la fabrica din Polonia, primul tren dintre cele 37 rame electrice RE-IR1 din contractul semnat in 2022. Trenul va ajunge sambata seara in vama la Curtici și pe 5 decembrie ar trebui sa fie la București, noteaza hotnews.ro. Au fost multe promisiuni…

- Printre proprietațile incluse se numara un apartament generos cu suprafața de 303 mp situat in zona selecta din Sinaia, precum și terenul aferent, pentru care ANAF cere acum 905.430 lei.Fiind a doua licitație, conform procedurilor, suma de deschidere a fost redusa cu 25%. Licitația va avea loc pe 13…

- Directorul din Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, acuzat de procurori ca a luat, timp de doi ani, bani din salariile a doua angajate pe care le-ar fi ajutat la examenul de ocupare a posturilor se numește Dragoș Adrian Iorga. Era directorul Autoritații de Management pentru Programul Sanatate…

- CTP a comentat vizita lui Zelenski la București: O adunatura de actori cabotini care se cred buni. Deși i s-a dat un rol inspaimantator, reușește sa ramana omCristian Tudor Popescu (CTP) a comenatat vizita lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, și faptul ca nu a mai susținut discurs in Parlamentul…

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de Jan Kees Martijn, seful misiunii pentru Romania, se va afla la Bucuresti in perioada 25 septembrie - 4 octombrie 2023, pentru analiza anuala a economiei romanesti in baza Articolului IV, a anuntat institutia financiara internationala.Potrivit…