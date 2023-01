Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 26 decembrie 2022, in jurul orei 16,00, polițiștii din Campeni au intervenit pe raza localitații Arieșeni unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca un tanar de 24 de ani, din comuna Diosig, județul Bihor, in timp ce conducea…

- Un politist din Campia Turzii si-a ”amendat” iubita cu o cerere in casatorie, iar raspunsul a fost afirmativ.Vlad Adrian, un politist din Campia Turzii, și-a oprit iubita in trafic, pentru un control, a ingenuncheat si a cerut-o in casatorie. Emoționata, tanara a spus ”DA”.Polițistul a spus pe Facebook…

- FOTO VIDEO| Cerere in CASATORIE la parada militara de Ziua Naționala a Romaniei 2022: Un soldat și-a surprins iubita in fața mulțimii Cerere in CASATORIE la parada militara de Ziua Naționala a Romaniei 2022: Un soldat și-a surprins iubita in fața mulțimii Sute de satmareni care așteptau sa participe…

- Cerere inedita in casatorie in Argeș. Un pompier in varsta de 27 de ani si-a cerut iubita de sotie „la inalțime”, in timpul unui exercițiu legat de riscul unor cutremure in zona de nord a județului, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Carmen Negoița traverseaza o perioada frumoasa pe plan personal, insa a devenit destul de discreta in ceea ce privește partenerul sau de viața. In vara a facut anunțul ca s-a desparțit de iubit, iar intre timp a raspuns afirmativ la o cerere in casatorie. Cu toate acestea, femeia de afaceri susține…

- Pedro Guilherme Abreu dos Santos (25 de ani), atacantul lui Flamengo care a prins lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial din Qatar, și-a cerut iubita in casatorie imediat dupa ce a primit vestea convocarii. Printre cei 9 jucatori de atac convocați de Tite pentru Campionatul Mondial din Qatar, se…

- Alexandru și-a facut curaj și a planuit totul cu colegii sai de scena și a reușit sa-i faca iubitei o surpriza de zile mari.Aceleași emoții a simțit și Alexandru zile intregi.Toata echipa Teatrului de Vest din Reșița a luat parte la surpriza planificata.Piesa in care au jucat logodnici se numește „Aterizeaza…

- Un barbat a inchiriat un avion de mici dimensiuni pentru a calatori alaturi de iubita sa și a sfarșit decapitat, informeaza Daily Star.Cei doi aveau de parcurs un traseu dus-intors de 257 de kilometri.Accidentul fatal s-a produs duminica, 16 octombrie, in jurul orei 22:30, pe aeroportul Statesboro-Bulloch…