Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO| Accident MORTAL pe DN 19: O persoana a DECEDAT și alte doua sunt ranite. Trafic BLOCAT Un accident mortal a avut loc in aceasta dimineața, pe DN19, in județul Bihor. O persoana a murit si doua au fost ranite. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza…

- Un sofer a decedat in urma unui impact violent dintre un TIR si un autoturism.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN68, la kilometrul 67, la iesirea din orasul Hateg catre Caransebes, in judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident MORTAL pe DN68: O persoana a DECEDAT dupa impactul dintre un autotren și un autoturism. Traficul este BLOCAT Un accident mortal a avut loc joi dimineața, pe DN68, in județul Hunedoara. O persoana a DECEDAT dupa impactul dintre un autotren și un autoturism. Centrul INFOTRAFIC…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este restrictionat pe sensul catre Oradea al DN1 Oradea ndash; Huedin, in zona localitatii Ciucea, judetul Cluj, dupa ce a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un microbuz de transport persoane…

- Ziarul Unirea VIDEO| Accident MORTAL, in Cluj-Napoca: Un tanar de 22 de ani, DECEDAT dupa impactul dintre doua autoturisme. Șoferul vinovat, REȚINUT de polițiști Scene infioratoare s-au produs aseara pe o artera principala de circulație din Cluj-Napoca. Viteza și alcoolul au condus la pierderea unei…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident MORTAL pe DN7: O femeie a DECEDAT dupa o coliziune frontala intre doua autoturisme. Traficul rutier este blocat Un accident rutier mortal a avut loc vineri seara pe pe DN7 intre localitațile Boița și Lazaret. ISU Sibiu intervine de urgența cu un echipaj de prim-ajutor calificat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN 7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, la kilometrul 243 500, intre localitatile Boita si Lazaret, judetul Sibiu, unde conducatorul unui autoturism nu a adaptat viteza la conditiile unui carosabil…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident MORTAL pe DN 7, in apropiere de Deva. Doua persoane din ALBA au DECEDAT dupa impactul devastator dintre o mașina și un autotren Un accident rutier mortal a avut loc joi seara, pe DN7, in apropiere de Deva. Doua persoane din Alba au murit, dupa impactul devastator dintre…