- Victor Ponta nu pare sa-si poata renega pe deplin trecutul de plagiator. Intr-un mesaj pe Twitter in care isi exprima tristetea despre vestea mortii lui Diego Maradona, fostul premier i-a copiat postarea lui Gary Lineker, fost international englez, actualmente comentator sportiv.

- Diego Maradona, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria fotbalului, s-a stins astazi din viața, la 60 de ani. Leo Messi, fostul elev al lui El Pibe de Oro de la naționala Argentinei, a redactat un mesaj de adio. Potrivit publicației Clarin, cel mai important ziar din Argentina, Maradona, aflat…

- Diego Maradona, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria fotbalului, s-a stins astazi din viața, la 60 de ani. Gica Popescu compara dispariția lui Maradona cu cele ale lui Nicolae Dobrin și Ilie Balaci. Potrivit publicației Clarin, cel mai important ziar din Argentina, Maradona, aflat in locuința…

- Fosta glorie a fotbalului mondial, brazilianul Pele, a deplans, miercuri seara, moartea lui Diego Armando Maradona, la scurt timp dupa anuntul decesului acestuia. ''Cu siguranta intr-o zi vom lovi o minge impreuna, sus in cer'', a spus Pele, intr-o scurta declaratie pentru Reuters citata de…

