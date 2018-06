Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul care a fost filmat in timp ce sEruta o elevE in fa:a clasei se apErE, dupE ce imaginile au fEcut inconjurul presei. BErbatul sus:ine cE fata trecea printr-o depresie "i cE el a incercat doar sE o consoleze.

- Fiecare semn zodiacal are calitati care il fac unic. E o energie aparte care caracterizeaza fiecare zodie, sunt niste puncta forte si abilitati speciale de care se poate folosi mereu.BERBEC CompetitivitateFara obiective si competitie, nu exista viata Aici vorbim despre energie. Berbecul are o energie…

- Mario Fresh a fEcut un gest emotionant pentru una dintre cele mai importante femei din viata lui. Fiul "adoptiv" a lui Alex Velea xi-a tatuat pe gat initiala numelui acesteia, iar oamenii au fost impresionati.

- Un milonar portughez in varsta de 57 de ani e judecat in Spania pentru tentativa de uciderea a sotiei sale, un model roman cu 30 de ani mai tanar, pe nume Eliza, in 2016, intr-un hotel din Vigo, in incercarea de a incasa asigurarea de viata, in valoare de 150 000 de euro.

- O femeie din județul Suceava a fost ucisa de fostul soț, care apoi a incercat sa se sinucida. Ce e de-a dreptul neobișnuit e ca individul a incercat sa-și ia viața prin trei metode diferite. Criminalul a murit dupa doua zile, la spital.Femeia ucisa de fostul soț avea 68 de ani și lo cuia in […] The…

- MESAJE DE FLORII: Cele mai frumoase FELICITARI DE FLORII MESAJE DE FLORII. Crestinii sarbatoresc de Florii atat intrarea lui Iisus in Ierusalim, cat si pe cei care poarta nume de flori. Anul aceasta, pregateste-te din timp si cauta cele mai frumoase mesaje de Florii. Surprinde persoanele dragi din…

- „Cum asa, doi lupi?“ a intrebat curios baiatul. „Unul dintre ei este Raul! El este frica, furia, invidia, supararea, mandria, minciuna, lacomia, tradarea, lauda. Celalalt lup este Bunatatea! El e bucuria, pacea, iubirea, speranta, gingasia, milostenia, adevarul si credinta!“ raspunse calm…

- EROU Un gest necugetat putea sa ii curme viața unui locuitor din satul comuna Pochidia care ieri, 13 martie, a decis saiși puna capat zilelor, alegand sa se spanzure de un pod aflat la intrarea in localitate. Tanarul polițist, Ciobotaru George, aflandu-se in timpul liber, a fost anunțat telefonic…