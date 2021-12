Stiri pe aceeasi tema

- Gradinița cu Program Normal Nr.1 Panciu a derulat un inedit proiect tematic ,,Romania in inimi de copii”, proiect finalizat printr-o activitate numita ,,Șezatoarea” ce a avut loc la sediul gradiniței. La eveniment au participat primarul orașului Panciu, Nicolai Marascu, city manager-ul primariei, Sergiu…

- ???????? La mulți ani, romani! ???????? La mulți ani, Romania! ???????? Ziua Naționala a Romaniei este un moment inalțator și emoționant pentru fiecare roman, o zi in care conștientizam mai mult ca oricand ca doar uniți romanii au reușit sa duca la infaptuire cele mai inalte idealuri și sa treaca peste…

- La sediul temporar in care iși desfașoara activitatea salariații Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea, a avut loc o slujba de binecuvantare. La eveniment au participat președintele Consiliului Județean Vrancea – Catalin Toma și vicepreședintele CJ Vrancea –…

- Sub egida Consiliului Județean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, in parteneriat cu Teatrul Elisabeta din București și Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia din Focșani, organizeaza spectacolul de teatru Ghici cine te suna?! Evenimentul va avea loc duminica, 21 noiembrie 2021, de la ora 19.00, in sala teatrului…

- Vineri a debutat primul an universitar la Universitatea din Focșani, la sediul fostei Prefecturi Putna, unde vor desfașura cursuri Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea din București. „Sunt extrem de onorat sa particip la deschiderea anului universitar. Pot spune ca desavarșirea…