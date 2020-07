FOTO: Un sucevean băut a ajuns la spital după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod în Viișoara Un accident rutier a avut loc in Viișoara. O mașina a intrat intr-un cap de pod. Șoferul a ajuns la spital. Un accident rutier s-a petrecut in aceasta seara pe DN 17 in dreptul trecerii de pietoni de la blocurile ANL. O mașina a intrat intr-un cap de pod. Accident rutier in municipiul Bistrita, cartier Viisoara. La evenimentul rutier au fost alocate un echipaj de prim ajutor SMURD și un echipaj de pompieri. Șoferul, un tanar din Suceava, a reușit sa iasa singur din mașina, insa a avut nevoie de ingrijiri medicale și a fost transportat la spital. “Victima, un barbat in varsta de aproximativ 26… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

