- Judecatoria Turda a admis inceperea judecații in cazul unui barbat care este acuzat de neluarea masurilor de prevenire a atacului canin, dupa ce in 6 iulie, cainele lui (care nu avea botnița) l-a mușcat de fața pe un minor. Incidentul s-a produs in zona unui parc, in jurul orei 20.30. Cainele era din…

- Un copil a fost mușcat duminica, 30 iulie, de o vipera, pe masivul Godeanu, a anunțat Salvamont Romania. Salvamontiștii au chemat un elicopter SMURD. Citește și: Incendiu in Pitești. Zeci de persoane evacuate dintr-un restaurant și blocurile invecinate „O noua alertare pentru salvamontiștii gorjeni,…

- Numarul cazurilor de cruzime impotriva animalelor este in creștere. Caini calcați intenționat cu mașina, animale terorizate de petarde sau in care s-ar fi tras cu pistol airsoft, pisici abandonate sau caini ținuți fara hrana și apa suficiente. Acestea sunt doar cateva dintre cazurile recent descoperite…

- Un baiețel de 10 ani, din Brașov, a aruncat un cațeluș de o luna și jumatate de pe o magazie de peste 3 metri. O fetița a sunat dupa ajutor și Asociația Milioane de Prieteni a prelua cațelușul

- Consilierul județean (Pro Romania) Catalin Leonte, se bucura ca Aeroportul Brașov nu mai este ceva despre care vorbim la timpul viitor, ci este ceva care acum exista și funcționeaza. Economist de profesie, Leonte spune ca Aeroportul nu va aduce doar un plus pentru turismul brașovean, ci va conta, prin…

- Copil de 3 ani atacat de un Amstaff. Un copil in varsta de 3 ani, din Lupeni, judetul Hunedoara, care se afla cu parintii sai in apropierea blocului in care locuieste, a fost atacat, miercuri seara, de un caine din rasa Amstaff, considerata periculoasa. Micutul a fost muscat de piciorul drept si a fost…

- Proprietarul unui caine lasat nesupravegheat, care a mușcat o femeie, in Ocna Mureș, județul Alba, a fost condamnat la inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei. Barbatul nu a recunoscut fapta.