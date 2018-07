Stiri pe aceeasi tema

- Alin Bagiu, soțul Nicoletei Voica, a decis sa vorbeasca despre acest scandal in care este implicat: „Am avut o relație profesionala cu aceasta artista. Am avut discuții trei ani, niciuna nu s-a soldat cu un block… Nu dau curs jignirilor care mi-au fost aduse, pentru ca, in urma discuției cu cabinetul…

- Iulia Vantur este mai fericita ca niciodata. A reușit sa se revada cu prietenele pe care le are inca de pe vremea cand era doar o copila. Vedeta de televiziune Iulia Vantur, in varsta de 37 de ani, se afla in vacanța in Italia . Plecata de mulți ani in India, țara iubitului ei, starul bollywoodian Salman…

- Lumea fotbalului din Serbia este in stare de soc dupa ce Goran Bunjevcevic, fost fundas la Tottenham, a murit, scrie realitatea.net.Goran Bunjevcevic a decedat la 45 de ani, dupa ce a suferit un anevrism la sfarsitul lunii mai.

- Mai multe persoane din Bihor au reclamat faptul ca au mers la un celebru magazin de mobila, cu sediul general la București, unde au platit diverse piese de mobilier, cu banii jos, dar mobila nu a ajuns niciodata la ei. Dupa ce dosarul a prins avant, polițiștii au descoperit ca cel care a pus la [...]

- El este Mihai REdut! S-a nEscut in Slatina, iar visul lui cel mai mare era sE ajungE sE joace fotbal de performantE, xi a reuxit! }ncE de la cinci ani mergea cu tatEl sEu pe standion. Nu a uitat nici acum prima zi cand a dat cu piciorul in minge.

- Adam Nemec (32 de ani) este, fErE indoialE, un fotbalist norocos. Atacantul este celebru, bogat xi are o iubitE de o frumusete rEpitoare. Din acest motiv, slovacul nu-xi mai poate controla sentimentele. Recent, acesta a fost protagonistul unei scene uluitoare.

- Roxana, fostE concurentE in cadrul emisiunii "MireasE pentru fiul meu", a fEcut astEzi un anunt care i-a bucurat pe toti prietenii ei. Este o zi foarte importantE pentru ea, motiv pentru care a scris un mesaj emotionant.

- Atacantul celor de la Chelsea, Alvaro Morata, 25 de ani, a acordat un interviu pentru Marca, in care a vorbit despre momentele dificile din primul sezon in tricoul "albaștrilor", despre planurile de viitor, dar și despre satisfacțiile pe care le-a trait alaturi de suporterii de pe "Stamford Bridge".…