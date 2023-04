Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar de pe ruta Chișinau-Kiev a ajuns intr-un șanț. Totul s-a intamplat astazi, in jurul orei 9:40 pe traseul R-12, din direcția mun. Balți spre Drochia. In unitatea de transport se aflau in total 21 de persoane, iar noua persoane straine au fost transportate la spital.

- Un autocar s-a rasturnat, miercuri dimineața, in localitatea Rasi, patru persoane fiind transportate la spital. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita, un autocar a parasit partea carosabila si s-a rasturnat. In urma evenimentului rutier, 11 persoane care prezentau atac de…

- Trei barbați din Republica Moldova au fost arestați dupa ce au creat pagini de internet similare cu cele ale bancilor BCR, Raiffeisen și Libra, pe care le-au promovat in mediul online pentru a obține datele de acces in conturile clienților de internet banking.Barbații ar fi reușit sa transfere in mod…

- Un accident in care au fost implicate doua autoturisme și un microbuz a avut loc, luni dimineața, in Oradea. 15 persoane au fost transportate la spital. Pompierii militari oradeni au intervenit pentru salvarea victimelor accidentului rutier, eveniment in care au fost implicate 19 persoane aflate in…

- Patru persoane s-au accidentat, sambata, pe partiile din Poiana Brasov si Masivul Postavaru, doua dintre ele fiind transportate la spital. O alta a primit ajutor din partea salvamontistilor dupa ce a suferit o criza de epilepsie, in timp ce se plimba. Reprezentantii Salvamont Poiana Brasov au anuntat…

- Șaisprezece persoane au ajuns de la petrecerea ținuta la un restaurant din Ramnicu Valcea la spital, dupa ce au mancat prajituri care conțineau o substanța opioida. Procurorii DIICOT au deschis o ancheta. Dupa consumarea prajiturilor, oamenii au sunat la 112, pentru ca aveau dureri de cap, stari de…

- Un autocar cu 52 de pasageri, intre care și romani, s-a rasturnat luni in Italia. Potrivit Antena 3, autobuzul plecase noaptea trecuta din Palermo și se indrepta spre Romania. Cel puțin 22 de pasageri au fost raniți, dintre care unul se afla in stare grava. Mai mulți pasageri au fost transportați la…

- O femeie, in varsta de 91 de ani, cazata intr-un camin pentru persoane varstnice, a fost preluata de un echipaj SMURD si transportata la spital, iar alte 27 de persoane au fost evacuate, in urma izbucnirii unui incendiu, sambata, la o casa din vecinatatea unui centru de ingrijire pentru persoane varstnice,…