- Salvamontistii din Azuga intervin, vineri seara, pentru cautarea a doi turisti care au anuntat la 112 ca s-au ratacit in Muntii Baiului. Salvamont Prahova anunta, vineri seara, o actiune de cautare a doi turisti.”Doua persoane aflate in Muntii Baiului pe schiuri de tura, s-au ratacit,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe atenționari nowcasting miercuri seara, valabile pana joi, 2 decembrie, la ora 2.00. Zonele vizate sunt cele montane din județele Suceava, Maramureș, Bacau, Vrancea, Argeș, Prahova, Dambovița, Covasna, Neamț, Cluj, Bistrița-Nasaud.In județul Arges:…

- Mii de turiști au urcat pe platoul Bucegi, la Sfinx. Potrivit legendei, in fiecare an, in 28 noiembrie, razele soarelui ar forma deasupra faimoasei stanci o piramida energetica, care ar avea puteri miraculoase. Mulți au ramas pe munte și dupa ce s-a intunecat, așa ca au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor…

- Trei turisti care s-au ratacit in Retezatul Mic sunt cautati, luni dimineata, de mai multe echipe de salvamontisti care actioneaza intr-o zona cuprinsa intre varfurile Piatra Iorgovanului (2.014 metri) si Stanuletii Mari (2.050 metri), unde se presupune ca s-ar afla persoanele in cauza. "Cei…

- Un barbat de 70 de ani a fost lovit mortal de un tren, la intrarea in Blejoi dinspre Valenii de Munte. La fata locului au fost mobilizate 1 echipaj de descarcerare și 1 ambulanta smurd, dar din pacate salvatorii au putut constata doar decesul omului. Nu se știe deocamdata daca e vorba…

- O tanara incadrata ca voluntar al ISU Prahova (Detașamentul Valenii de Munte) a postat pe TikTok un clip in care parodiaza un apel la 112. Filmarea cu tanara care s-a ținut de glume proaste imbracata in uniforma ISU a ajuns și la Departamentul pentru Situații de Urgența iar conducerea ISU…

- Peste jumatate din testele pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2 realizate in 24 de ore, de miercuri pana joi, in judetul Prahova sunt pozitive. In conditiile in care de mai multe zile spitalele din judet care asigura ingrijire pentru pacientii COVID pozitivi nu au locuri libere, autoritatile…

- 15 locuinte noi au fost predate, astazi, tinerilor proprietari, in prezenta autoritatilor locale, in cadrul unui program ANL derulat la Valenii de Munte. Astfel, 15 familii tinere au primit cheile apartamentelor nou construite, fiind felicitate de primarul Florin Constantin. "Ma bucur…