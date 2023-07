FOTO Trei persoane, scoase inconştiente dintr-o fântână. Una a decedat Trei barbati au fost scosi de pompieri in stare de inconstienta dintr-o fantana in satul Fintesti, comuna Naieni din judetul Buzau. Unul a decedat, ceilalti doi au fost transportati la spital . Trei persoane care duminica seara au intrat intr-o fantana, in localitatea Naieni din judetul Buzau, au fost scoase inconstiente de catre echipaje de pompieri si au fost preluate de catre echipaje medicale, fiind duse la spital, potrivit News.ro . Cel mai probabil acestea incercau sa curete fantana, au declarat, pentru News.ro, surse din randul salvatorilor. La fata locului au intervenit pompieri de la… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

