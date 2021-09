Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care sunt implicate patru camioane și un autoturism a avut loc miercuri dimineața pe DN 65, in județul Olt. Traficul este blocat. Potrivit IPJ Olt, accidentul a avut loc pe DN 65-E 574, la ieșirea din Balș spre padurea Saru. In accident sunt implicate patru autocamioane…

- 13 persoane au fost ranite, joi, dupa ce un microbuz și o mașina s-au lovit, in localitatea Andreneasa, județul Mureș. Traficul rutier pe DN15 a fost blocat. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs pe DN 15 Reghin –Toplița, in localitatea Andreneasa(km. 44+280). Forțe…

- Un TIR scapat de sub control a distrus o mașina de Poliție și o autospeciala a Jandarmeriei. S-a intamplat in Salaj, chiar in fața unui post de Poliție. Un jandarm a ajuns la spital. Șoferul camionului ar fi adormit la volan. A ieșit d epe carosabil și a lovit in plin o mașina de Poliție, […] The post…

- Trei persoane au fost ranite, vineri dimineața, intr-un accident in care au fost implicate patru mașini, in județul Brașov. Traficul rutier este blocat in ambele sensuri pe DN13. Potrivit Centrul Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 13, la kilometrul 19+200, la ieșire din localitatea…

- Un accident in care au fost implicate doua TIR-uri a avut loc in aceasta dimineața pe DN 72, la iesirea din localitatea Darmanesti, iar traficul este blocat pe ambele sensuri de mers, informeaza ISU Dambovita, transmite Agerpres. „Sunt implicate doua autotrenuri si exista o persoana incarcerata si inconstienta.…

- Precipitațiile cazute noaptea trecuta au lasat urme in Bușteni. Zeci de case au fost inundate, iar traficul este intrerupt pe DN 1 Ploiești – Brașov, din cauza unei viituri puternice. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anunțat, luni dimineața, ca, din cauza aluviunilor ajunse pe carosabil, traficul…

- O mașina in care se aflau 3 persoane, a parasit partea carosabila și a cazut de pe un pod in raul Cracau, pe raza localitații Bodeștii de Jos. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanța SMURD EPA și o ambulanța SMURD TIM din cadrul Detașamentului…

- Traficul este blocat pe Autostrada Sibiu Deva dupa ce o mașina incarcata cu bauturi s-a rasturnat și a luat foc. Coloanele de mașini se intind pe doi kilometri. La fața locului sunt mai multe echipaje de pompieri și poliție. Accidentul a avut loc pe sensul catre Deva al autostrazii A1 Sibiu-Deva, in…