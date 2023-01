Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat, vineri, pe DN 7C – Transfagarasan, in zona localitatii Arefu din judetul Arges, din cauza caderilor de pietre de pe versanti. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza caderilor de pietre de pe versanti, traficul rutier pe DN 7C (Transfagarasan) Curtea…

- In comuna Vidra, pe raza localitații Goiești, DJ 762 este blocat din jurul orei 12 din cauza alunecarilor de teren survenite in urma ploilor abundente din ultimele zile. Primarul comunei Vidra, Doru Petricele, a menționat ca pentru deblocarea urgenta a acestuia acționeaza echipa SVSU din cadrul primariei…

- Un autocar a oprit pe calea ferata in zona Petricani, judetul Ilfov, din cauza unor defectiuni tehnice, mai multe echipaje de pompieri, medicale si de Politie deplasandu-se la fata locului. Pasagerii au coborat, iar autovehiculul a fost indepartat de echipajele ISU. ”La data de 13 ianuarie a.c., in…

- ȘTIREA TA FOTO| Din cauza poleiului, un autobuz a ramas blocat la Oarda de Sus! Autoritațile locale ”se fac ca ploua” ȘTIREA TA FOTO| Din cauza poleiului, un autobuz a ramas blocat la Oarda de Sus! Autoritațile locale ”se fac ca ploua” Un autobuz aparținand STP Alba a ramas blocat pe drumul catre Oarda…

- Oficialii au anunțat deja ca vor suplimenta punctele de control și asta pentru ca se așteapta la un trafic intens saptamana aceasta. Nu am fi asistat din nou la o astfel de situație, daca Austria nu ar fi refuzat intrarea noastra in Schengen. In plus, traficul din vama a fost ingreunat și din cauza…

- Sute de șoferi stau cu tirurile pline de marfa la granița. Oamenii așteapta sa treaca prin vama Negru Voda din Constanta, iar unii dintre ei sunt de peste 10 ore prinși in coloana. Alții insa, și-au pierdut rabdarea dupa primele cateva ore.Șoferii susțin ca au ales aceasta ruta pentru ca este mai scurta…

- Nicu Paleru se bucura de o cariera de succes pe plan muzical, insa artistul a vorbit despre problemele pe care le-a intampinat de-a lungul timpului, dar și cum era sa piarda totul. Iata cine "l-a salvat" pe indragitul și cine a fost langa el in cele mai dificile momente!

- O ancheta a fost deschisa in Argeș, dupa ce trei mașini au blocat, in noaptea de vineri spre sambata, o strada din Pitești. Șoferii au ieșit din autoturisme și s-au amuzat pe seama faptei lor.