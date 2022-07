(FOTO) Tânără rănită. Accident la Țintești O tanara a fost ranita, in urma unui accident produs in aceasta seara, pe DJ203D, in afara localitații Țintești. „Din primele verificari de la fața locului s-a stabilit faptul ca in timp ce conducea autoturismul din direcția Țintești catre Buzau, o șoferița in varsta de 29 de ani, din Smeeni, a intrat in coliziune cu un autocamion, condus in aceeași direcție, de catre un șofer in varsta de 21 de ani, din Republica Moldova. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferiței de 29 de ani, care a fost preluata de ambulanța pentru ingrijiri medicale. In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii continua… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La ora difuzarii acestei știri, traficul se desfașoara dirijat pe DJ203D, in afara localitații Țintești. Din primele verificari de la fața locului s-a stabilit faptul ca in timp ce conducea autoturismul din direcția Țintești catre Buzau, o șoferița in varsta de 29 de ani, din Smeeni, a intrat in coliziune…

- UPDATE „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre trei autovehicule: Autoturismul condus pe direcția Buzau catre București de catre un șofer bucureștean, in varsta de 54 de ani, a intrat in coliziune cu microbuzul care circula inaintea sa, la volanul caruia se…

- UPDATE „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre trei autovehicule: Autoturismul condus pe direcția Buzau catre București de catre un șofer bucureștean, in varsta de 54 de ani, a intrat in coliziune cu microbuzul care circula inaintea sa, la volanul caruia se…

- Traficul a fost dirijat, in aceasta seara, pe Aleea Caprioarei din municipiul Buzau, in urma unui accident rutier soldat cu ranirea unui barbat. „Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul pe Aleea Caprioarei catre Calea Eroilor, un șofer in varsta de 20 de ani din Buzau, a…

- In aceasta dupa-amiaza, traficul a fost dirijat pe Aleea Afinelor, in municipiul Buzau, in urma unui accident soldat cu ranirea unui copil in varsta de 5 ani. „Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul pe Aleea Afinelor catre Aleea Sporturilor, un șofer in varsta de 51 de…

- UDPDATE ora 20:40 „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea autoturismul pe strada Dorobanți(in zona pieței) dinspre strada Horticolei catre Aleea Sporturilor, un șofer in varsta de 27 de ani, din Maracineni, a surprins și accidentat un pieton care s-ar fi angajat in traversarea neregulamentara…

- UPDATE „Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Buzau catre Braila de catre un șofer in varsta de 36 de ani, din Galați, a intrat in coliziune cu autocamionul de mare tonaj care circula inaintea sa, la volanul caruia se afla un șofer de 59 de ani, din Prahova.…

- Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe Șoseaua Pogonele, pe direcția Smeeni catre Buzau, de catre un șofer buzoian, in varsta de 23 de ani, a pierdut controlul asupra direcției și a ieșit in afara parții carosabile, intrand in coliziune cu un copac marginal. Accidentul…