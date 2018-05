Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta TV Simona Gherghe a cazut victima hoților. Prezentatoarea a vorbit despre incident la emisiunea pe care o modereaza la Antena 1. Simona Gherghe a dezvaluit, la emisiunea Acces Direct, pe care o prezinta la Antena 1, despre o situație extrem de neplacuta care a avut loc in urma cu cateva saptamani.…

- E bucurie mare in viata Simonei Gherghe astazi. Prezentatoarea de la "Acces Direct" sarbatoreste impreuna cu sotul sau un an de la casatorie. Pe 29 aprilie 2017, Simona Gherghe si sotul sau, Razvan Sandulescu, isi uneau destinele pentru totdeauna.

- Simona Gherghe a publicat, pe o rețea de socializare, o imagine emoționanta cu fiica ei, Ana Georgia. Prezentatoarea TV a primit mii de like-uri și zeci de comentarii la fotografia pe care a facut-o publica. Simona a fotografiat-o pe fiica ei in timp ce se juca cu bunica, iar imaginea emoționanta i-a…

- Vedeta de televiziune Simona Gherghe le-a impartașit fanilor sai lucruri despre fiica sa, Ana Georgia. In 2017, Simona Gherghe se casatorea cu partenerul ei de mulți ani, Razvan Sandulescu . In luna mai a aceluiași an, Simona Gherghe a devenit mamica pentru prima oara . Ea a adus-o atunci pe lume pe…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a fost surprinsa intr-o ipostaza induioșatoare alaturi de fiica sa. La inceputul lunii mai a anului trecut, Simona Gherghe se casatorea cu iubitul ei, Razvan Sandulescu . La sfarșitul aceleiași luni a anului trecut, Simona Gherghe devenea mamica pentru prima…

- Simona Gherghe a povestit despre o intamplare dintr-un centru comercial, cand a fost abordata de o femeie care i-a cerut amanunte despre fertilizarea in vitro. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care este mama unei fetițe pe nume Ana Georgia , a fost abordata de o femeie intr-un centu comercial,…

- Simona Gherghe este cunoscuta, printre altele, pentru frumusețea sa, fiind una dintre cele mai atragatoare prezentatoare TV din Romania. Totuși, in timpul uneia dintre edițiile emisiunii pe care faimoasa jurnalista le prezinta, atenția s-a indreptat asupra fiicei ei, Ana Georgia.

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe i-a facut o marturisire de familie cantareței Daniela Gyorfi. Cele doua au constatat ca trec prin aceleași experiențe cand vine vorba de viața de familie. Cantareața Daniela Gyorfi, care are o relație cu George Tal , a fost invitata la emisiunea Acces Direct,…