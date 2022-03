Stiri pe aceeasi tema

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, susține ca numarul refugiaților ucraineni ar putea sa creasca in perioada urmatoare chiar daca razboiul se va incheia, anunța Mediafax.

Principalul opozant al presedintelui rus Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare de la inceputul anului 2021, a cerut continuarea protestelor impotriva invaziei ruse in Ucraina, transmite marti EFE, potrivit Agerpres.

Un tren cu 765 de cetateni straini care provin din Ucraina va sosi la Bucuresti sambata, in jurul orei 14:52, a anuntat CFR Calatori.

Peste 50 de zboruri de repatriere sunt programate, pana in 13 martie, pe Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti, doar miercuri urmand a fi imbarcati peste 3.000 de cetateni straini care se aflau in Ucraina in momentul izbucnirii conflictului armat, conform news.ro.

Ambasadorul Rusiei la București, Valery Kuzmin, a vorbit, intr-un interviu pentru jurnaliștii de la nato-nu-sunt-implicate-in-razboiul-impotriva-rusiei/">financialintelligence.ro, despre relațiile romano-ruse in contextul razboiului din Ucraina.

Circa 300 de persoane au demonstrat, sambata dupa-amiaza, in Piata Victoriei /Operei din Timisoara, impotriva invaziei Ucrainei de catre trupele rusesti.

Greenpeace Romania a transmis, joi, un mesaj in contextul situatiei din Ucraina in care cere solutionarea pasnica a conflictelor, potivit news.ro.

Nationala feminina de polo pe apa a Romaniei s-a calificat in premiera la Campionatele Europene, dupa ce a invins clar Ucraina, cu scorul de 17-9 (5-2, 2-4, 7-3, 3-1), sambata seara, in penultimul sau meci din Grupa A a preliminariilor, gazduita de Bazinul Steaua din Bucuresti, potrivit Agerpres.