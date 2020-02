Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs joi, in jurul orei 11:30, pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia. Doua mașini s-au lovit, in dreptul unei treceri de pietoni din zona intersecției cu strada Emil Racovița. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, marca Dacia și Opel. Cel mai probabil accidentul…

- Politistii din Vaslui cerceteaza un incident petrecut intr-o intersectie din oras, care i-a avut ca protagonisti pe soferul unui autobuz si pe un tanar ce conducea un autoturism marca BMW, scrie Adevarul. „Incidentul a avut loc dupa ce conducatorul autoturismului l-a sicanat in trafic pe șoferul nostru…

- Polițiștii din Alba Iulia au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice dupa ce, seara trecuta, mai mulți minori ar fi aruncat cu oua asupra unui autoturism care trecea, intamplator, pe o strada din Alba Iulia. Intre șofer și doi dintre minorii ar fi…

- Strazile orașului Alba Iulia au devenit neincapatoare, inainte de sarbatori, parca mai mult decat de obicei pentru aceasta perioada. Locuitorii incearca sa-și faca ultimele cumparaturi, luni dupa-amiaza, iar pe principalele artere și mai ales in apropierea marilor magazine s-au format coloane mari de…

- Apa murdara la robinetele albaiulienilor. Un cititor Alba24 a transmis un video inregistrat sambata, in care se observa ca pe țeava pe care ar trebui sa curga apa potabila, curata și buna de baut, așa cum este taxata de operator, curge un fel de mal maro. ”Vi se pare normal sa platim o astfel de […]

- Ziarul Unirea FOTO VIDEO ȘTIREA TA: Ați vazut-o crescand: Fata care (re)vine in Alba Iulia in pragul sarbatorilor de iarna sa incante trecatorii cantand colinde la acordeon Ați vazut-o crescand: Fata care (re)vine in Alba Iulia in pragul sarbatorilor de iarna sa incante trecatorii cantand colinde la…

- Doi tineri au fost raniți dupa ce s-au rasturnat cu mașina, in zona sensului giratoriu ”Trei poduri”, DN 1 Alba Iulia – Lancram. Șoferul nu ar fi adaptat viteza la intrarea in intersecție și era sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, duminica, in jurul orei 5.00, pe DN 1, la km 373, in afara municipiului…

- Ziarul Unirea VIDEO ȘTIREA TA: O oaie ratacita i-a pus in dificultate pe șoferii de pe autostrada Sebeș-Sibiu Animalele ratacite creaza de multe ori probleme in trafic. O oița a fost filmata joi dupa-masa in timp ce se plimba pe autostrada Sebeș-Sibiu, punand șoferii in dificultate. Soferii au fost…