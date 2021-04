FOTO ȘTIREA TA: Post de transformare din zona barajului de la Canciu – Cugir, pericol pentru turiști Un post de transformare aflat pe marginea drumului județean DJ 704, langa barajul de la Canciu – Cugir, poate reprezenta un real pericol pentru turiștii care ajung in drumeții in zona. Un cititor Alba24 a surprins sambata cateva imagini cu postul de transformare. Ușile de acces lipsesc, iar in interior acestuia firele aflate sub tensiune […] Citește FOTO ȘTIREA TA: Post de transformare din zona barajului de la Canciu – Cugir, pericol pentru turiști in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

