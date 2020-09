Un tanar din Bistrița-Nasaud a ajuns la spital in stare grava dupa ce, marți dimineața, a fost implicat intr-un accident rutier pe DN 66 in comuna hunedoreana Bacia. Tanarul se afla la volanul unui TIR, cand o autoutilitara condusa de un tanar din județul Dolj care a intrat pe contrasens și l-a izbit frontal. In urma impactului, șoferul doljean a decedat pe loc. Din primele cercetari ale polițiștilor, se pare ca tanarul din Dolj, in varsta de 30 de ani, ce conducea autoutilitara din direcția Hațeg-Simeria, ar fi adormit la volan și a intrat frontal intr-un TIR-ul condus de bistrițean și care circula…