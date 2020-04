Stiri pe aceeasi tema

- O icoana a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus Hristos de la Manastirea Frasinei din Manastirea Frasinei, județul Valcea, a fost acoperita cu lacrimi de mir. Dupa cum se poate vedea, Pruncul Iisus Hristos plange impreuna cu Fecioara Maria. Acest lucru nu s-a mai intamplat niciodata, potrivit marturisirilor…

- In plina pandemie de CORONAVIRUS hoții de lemne din Maramureș fura pe rupte. SUCIU DE SUS – prinsi de politisti in momentul in care taiau arbori ilegal Ieri dupa-amiaza, politistii Postului de Poliție Comunal Suciu de Sus au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea furturilor de arbori…

- Semn divin in Italia, in plina pandemie de coronavirus. Coroana de spini de la picioarele unei statui a lui Iisus Hristos a inflorit! A doua zi, miracolul s-a produs! Anunțul a fost facut chiar de autoritați.

- Un prim vot privind un plan gigantic de relansare a economiei americane, afectata de pandemia de coronavirus, a esuat duminica in cadrul unui vot procedural in Senat, ceea ce confirma pozitii inca indepartate ale democratilor si republicanilor, care cu toate acestea au fost de acord cu privire la…

- Dupa ce Andra, colega ei de breasla, a fost prima vedeta din showbiz-ul autohton care a decis sa se implice in lupta cu coronvirusul, acum Delia a hotarat sa fie și ea sprijin in aceasta situație. Artista a donat zeci de mii de euro!

- In timp ce romanii din strainatate sunt opriti sa mai intre in tara din pricina riscului de imbolnavire cu noul coronavirus, sunt si oameni care fac cozi la aeroporturi sa iasa. Peste 100 de persoane au luat drumul Germaniei de pe Aeroportul din Iasi. Au acasa familii, iar singura resursa financiara…

- Indragita prezentatoare de la „Acces Direct” are o familie minunata: un soț care o iubește și 3 copii de care este tare mandra. Cu toate acestea, vedeta de la Antena 1 i-a in calcul de a deveni mama pentru a patra oara și, mai in gluma, mai in serios, a marturisit la Antena Stars ca aceasta izolare…

- Festivalul Vive Latino din Ciudad de Mexico a debutat cu peste 70.000 de spectatori, in pofida panicii create de pandemia cu virusul COVID-19 și in condițiile in care multe dintre evenimentele de amploare...