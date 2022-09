Stiri pe aceeasi tema

- DRDP Buzau informeaza participanții la trafic ca in data de 07.09.2022, in intervalul orar 5.30 - 15.00 pe DN 1B, intre km. 70+100 - 71+400 se vor executa "Lucrari de intreținere suprafețe degradate la imbracaminți asfaltice - reparații pe suprafețe intinse, cu BA 16", lucrari executate in baza Contractului…

- DN 1B, zona de evitat. Lucrarile incepute, marți, aici vor continua și astazi, motiv pentru care Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Buzau le recomanda șoferilor sa aleaga rute alternative. Lucrarea va continua pe sensul Buzau – Ploiești (porțiunea ramasa nefinalizata de marți), dupa care se va…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Buzau informeaza participanții la trafic ca, in data de 07.09.2022, in intervalul orar 5.30 – 15.00 pe DN 1B, intre km. 70+100 – 71+400 se vor executa „Lucrari de intreținere suprafețe degradate la imbracaminți asfaltice – reparații pe suprafețe intinse, cu BA…

- La doua luni dupa ce le promitea localnicilor semaforizarea intersecției și la doua saptamani dupa ce anunța același lucru in Libertatea, Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iași transmite ca a inceput lucrarile. Doua luni și apoi inca doua saptamani au trecut de cand s-au cerut și pana incep…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri ( DRDP ) Brașov anunța ca se fac ultimele pregatiri pentru inceperea lucrarilor de punere in siguranța a pasajului de peste DN11 spre Prejmer. Reprezentanții DRDP Brașov transmit ca vor introduce restricții de circulație pentru lucrarile care vor fi facute la…

- Sorin Grindeanu a declarat ca stadiul lucrarilor pe santierul celei de-a treia descarcari de pe Autostrada A1, spre Timisoara, este de aproximativ 15 la suta. „Am vrut sa vad modul in care lucreaza compania la aceasta investitie a CNAIR. Au un progres fizic de aproximativ 15%. Pot sa spun un lucru…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov anunta ca in zona localitatii Boita, din judetul Sibiu, au fost oprite lucrarile pe DN7. ”Se circula fara semafoare pe Valea Oltului (DN7). Avand in vedere valorile crescute de trafic cauzate de minivacanta din perioada 13 – 15 august, toate lucrarile…

- CARAȘ-SEVERIN – Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara informeaza ca mai multe tronsoane de drumuri din zona de vest a țarii sunt cu restricții de trafic, din cauza lucrarilor! In județul nostru sunt vizate: – DN 6, Caransebeș – Lugoj, unde saptamana aceasta incep lucrari de reparații, frezare…