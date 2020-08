Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost salvata din zona unui ghetar din Elvetia la doua zile si doua nopti dupa ce a cazut in gol, circa zece metri, intr-o crevasa, a anuntat serviciul de salvamont Air Zermatt, citat joi de DPA. Femeia, care are nationalitate rusa dar traieste in Germania, a fost gasita marti de salvamontistii…

- Uniunea Europeana a produs anul trecut 11,4 milioane de biciclete, o crestere de 5% fata de 2018 si un avans de 10% fata de 2014, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres. Cel mai ridicat nivel al productiei de biciclete a fost atins in 2015 (13,7 milioane),…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 946 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 223.860 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare…

- O femeie din Luncavita care a cazut intr-o fantana adanca de 20 de metri a fost salvata de pompieri intr-un timp record. In data de 12.07.2020, in jurul orei 23.30, pompierii militari au fost solicitati sa intervina in localitatea Luncavita, unde o femeie in varsta de 51 ani cazuse intr-o fantana. S-au…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare ca urmare a ședinței din data de 6 iulie a.c. Excepția se aplica din data de 7 iulie persoanelor asimptomatice care sosesc in Romania din Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria,…

- Compania Wizz Air va relua, incepand astazi, cateva zboruri catre destinații europene. Astfel, incepand din 17 iunie compania aeriana Wizz Air va relua zborurile de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca catre trei țari europene. Aeroportul Cluj va relua cursele spre Austria, Germania…

- Alte 222 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania in ultimele 24 de ore, din 11.027‬ de teste prelucrate. Bilanțul total al infectarilor a ajuns astfel vineri la 21.404, iar cel al deceselor la 1380, dintre care 11 in ultimele 24 de ore. Dintre persoanele confirmate pozitiv,…