Proiectul legaturii feroviare intre Gara de Nord și aeroportul Otopeni inainteaza, termenul de finalizare și punere in uz fiind in continuare 26 august 2020. Stația de la Aeroport se apropie de finalizare, iar in ultimele zile a fost montata calea ferata pana in zona peroanelor și pe viaductul construit pana in DN1. Tot la stație au fost montate și benzile rulante de acces la peron. Pozele au fost publicate miercuri de catre Compania de Aeroporturi București. Deși inițial proiectul a tot fost promis ca va fi gata in luna iunie, la timp pentru campionatul European de fotbal Euro 2020, dinc auza…