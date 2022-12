Stiri pe aceeasi tema

- Circulația pe ”Podul Minciunilor” din Blaj se redeschide joi, 1 decembrie, de la ora 16.00. Primarului Gheorghe Valentin Rotar a anunțat ca podul va fi inaugurat cu un concert. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Podul Minciunilor din Blaj, una dintre cele mai spectaculoase construcții din Romania, cu un aspect arhitectural modern și futurist, va fi deschis joi, 1 decembrie 2022, de Ziua Naționala a Romaniei. De asemenea, doamna Codruța, deputy project manager și doamna Laura au avut un rol esențial in cadrul…

- Fontana del Tritone din Piata Barberini din Roma, una dintre fantanile realizate de celebrul sculptor italian Gian Lorenzo Bernin, va fi iluminata, joi seara, in culorile drapelului Romaniei pentru a marca Ziua Nationala a Romaniei. Tot cu aceasta ocazie, in Piata Barberini va rasuna celebra Balada…

- FOTO| Imagini SPECTACULOASE cu Podul Minciunilor din Blaj iluminat in culorile tricolorului: Circulația, deschisa de 1 Decembrie FOTO| Imagini SPECTACULOASE cu Podul Minciunilor din Blaj iluminat in culorile tricolorului: Circulația, deschisa de 1 Decembrie Podul Minciunilor din Blaj, una dintre cele…

- BLAJ, 1 Decembrie: Te Deum in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Sfanta Treime”, de Ziua Naționala a Romaniei 1 Decembrie, Ziua Naționala, Blaj: Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica marcheaza Ziua Naționala a Romaniei prin celebrarea unui Te Deum solemn in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Sfanta…

- Marți, 29 noiembrie, au loc repetiții pentru Ziua Naționala a Romaniei, care va fi marcata in 1 decembrie la Timișoara, printr-o ceremonie militara și religioasa, depuneri de coroane și clasica parada. In ambele zile, anumite strazi vor fi inchise, iar mijloacele de transport in comun vor circula deviat.

- PROGRAM 1 Decembrie 2022, de Ziua Naționala, la Alba Iulia. Parada militara, masa populara, concerte și focuri de artificii Reprezentanții Primariei Alba Iulia au anunțat programul evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei – pe 1 Decembrie 2022. Festival de Romania® 2022 – Programul…

- Pe 1 și 2 octombrie, zile in care in Piața Marii Adunari Naționale va fi marcata „Ziua Naționala a Vinului”, in perimetrul strazilor M.Banulescu-Bodoni si Al.Puskin va fi sistata circulația rutiera. In acest context, polițiștii de patrulare vor dirija fluxul participantilor la trafic si vor redirectiona…