Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus nu doar ca a pus pe pauza concertele, filmarile ori spectacolele de teatru ale vedetelor, dar a inchis și multe afaceri persoanale. Printre vedetele afectate de criza provocata de coronavirus se numara și Maria Buza.

- Oana Roman a recunoscut ca are ceva dificultați financiare, avand in vedere ca proiectele pe care le desfașura in mod normal și care ii asigurau o sursa de venit au fost oprite din cauza epidemiei. Vedeta a hotarat sa scoata la vanzare o piesa importanta din colecția ei, un ceas luxury pe care cere…

- In plina pandemie de coronavirus și cu multe probleme financiare pentru toate echipele din Liga 1, Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj a fost de acord sa renunțe la tot salariul sau pe luna aprilie. Decizia a venit intr-un moment important pentru club, acela de a nu avea niciun fel de probleme…

- Dupa ce a adus pe lume un baiețel perfect sanatos in plina pandemie de coronavirus, Tily Niculae este acum in siguranța, acasa. Vedeta a avut, insa, parte de o experiența traumatizanta la naștere și sfatuiește femeile aflate in situația ei, sa ia masuri din timp.Actrița a devenit mama unui baiețel perfect…

- Unul dintre efectele adiacente ale pandemiei provocate de virusul CoVID-19 este valul de teama, care afecteaza mulți oameni la nivel mondial. Cu toate astea, peste 80.000 de persoane au trecut cu bine peste boala și s-au recuperat.

- Giulia Anghelescu le-a dat motive de ingrijorare fanilor. Vedeta le-a marturisit acestora ca se confrunta cu unele probleme de sanatate, motiv pentru care nu a mai putut sa fie prezenta la cateva evenimente importante.

- Recent, Gina s-a filmat pe pagina sa de Instagram, fara pic de machiaj, dorind sa se arate naturala, fara niciun filtru. Vedeta a vrut sa demonstreze ca nu exista perfectiune, fiecare persoana are zile mai bun si mai putin bune. Potrivit imaginilor, tenul iubitei lui Smiley nu arata foarte…