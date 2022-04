Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a avut, miercuri dupa-amiaza, o intalnire emotionanta cu Constantin Codrescu, unul dintre numele grele ale scenei romanești. Celebrul actor a primit distinctia Ordinul Național „Steaua Romaniei” in grad de Cavaler. Cu prilejul Zilei Culturii Naționale de la inceputul…

- Uniunea Salvați Romania a anuntat marti ca a depus motiune simpla impotriva ministrului Culturii, Lucian Romascanu, ca urmare a refuzului de a-l demite pe directorul interimar al Teatrului National Bucuresti. „Teatrul National Bucuresti, cea mai reprezentativa scena a tarii, a fost transformata intr-o…

- Conducerea Teatrului Național București (TNB) va dispune o ancheta interna și va depune plangere pentru distribuirea neautorizata a unei publicații in incinta instituției, anunța ministrul Culturii, Lucian Romașcanu. „In urma celor sesizate public privind distribuirea unui ziar la sala Studio a TNB,…

- Dupa doi ani in care, din cauza pandemiei de Covid-19, nu s-a putut desfașura, „Marșul pentru viața” a avut loc in municipiul Buzau, la o zi dupa sarbatoarea Bunei Vestiri, adica sambata, 26 martie, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Arhiepiscop Ciprian al Buzaului și Vrancei. Marșul, organizat…

- Municipalitatea va realiza in aceasta vara un eveniment cultural de anvergura internaționala: un simpozion de sculptura, o premiera la Buzau. Proiectul este un omagiu adus sculptorului Constantin Brancuși, dar simpozionul in sine are o incarcatura emoționala și mai mare, pentru ca a fost gandit sa marcheze…

- Marți, 15 februarie, ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a fost prezent la Buzau, la Targoviște și la București, unde a participat la o serie de evenimente dedicate Zilei Naționale a Lecturii. „Este o zi extrem de importanta pe care trebuie sa o privim așa cum, probabil, a avut-o in minte cel care…

- Printre planurile Consiliului Județean pentru anul 2022 se numara și readucerea in prim-plan a Taberei de sculptura de la Magura, un obiectiv turistic important din județ, care a trecut printr-un proces de igienizare și restaurare in ultimii trei ani. Tabara reprezenta locul de intalnire a numeroși…

