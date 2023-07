Stiri pe aceeasi tema

- Povestea imnului național romanesc a inceput cu poetul Andrei Mureșanu, care scria poemul «Un rasunet», in 1848, la Brasov, pe melodia anonima a unui vechi imn religios (Din sanul maicii mele). Acesta a devenit imnul revolutionarilor din 1848. Nicolae Balcescu il numea «Marseilleza romanilor». Din 1990, Un…

- Pubela galbena pentru deșeurile reciclabile din plastic / metal din Bistrița și localitațile componente se colecteaza MIERCURI 19 IULIE, ne reamintește ADI Deșeuri BN. Conform programului de colectare a deșeurilor reciclabile, in a 3-a saptamana din luna, in ziua de miercuri se colecteaza pubela galbena…

- Grinzile podului noii centuri a Becleanului au fost smulse de vant. ” A fost un vant foarte puternic. Va fi nevoie sa fie refacute” a declarat, pentru Bistrițeanul.ro, primarul Nicolae Moldovan. O furtuna puternica s-a abatut in tot județul Bistrița Nasaud. La Beclean au fost distruse grinzile podului…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in localitatea Salva, pe DN17D. Se pare ca in accident au fost implicate un autoturism condus de un maramureșean și unul condus de un tanar din Telciu. Șoferul din Telciu și una dintre pasagerele sale, o adolescenta de 14 ani, au ajuns la spital.…

- Pentru o zi, curtea Complexului Muzeal s-a transformat intr-un taram al copiilor, cei mici fiind așteptați cu o expoziție Lego, muzica, dans și pictura pe fața. Activitați au fost și in doua zone din parcul municipal, care a fost ticsit de bistrițeni. Vremea frumoasa și zilele libere i-au scos pe bistrițeni…

- Greva din invațamant continua, negocierile neavand rezultatul dorit de personalul didactic și nedidactic. Astazi, in județul Bistrița Nasaud, 20 de unitați de invațamant și-au suspendat TOTAL activitatea. Peste 56 % din personalul unitaților de invațamant din județ au decis sa participe la greva. Ieri,…

- Un accident rutier a fost semnalat la ieșirea din Teaca, in urma cu puțin timp. Un autocamion care transporta zeci de ovine s-a rasturnat pe șosea. Aproape 40 de animalele au murit. SVSU Teaca cu o autospeciala de interventie și doua echipaje de pompieri militari din cadrul ISU Bistrița Nasaud intervin…

- Ioana Singeorzan a devenit dubla campioana naționala Under19. Competiția este gazduita la Arad, in sala de sport “Mihai Botez” a Universitații “Aurel Vlaicu” intre 2-7 mai. Sportiva legitimata la CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului Campionatului Național Individual…