Sectorul „Invatamant si activitati cu tineretul” al Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei s-a asociat intr-un proiect european de tineret pe tema rolului muzicii in societate. Astfel, in perioada 23 iunie-1 iulie 2018, o delegatie de tineri din Eparhie a participat la proiectul european cu titlul „IYOUME Stop Human Trafficking” (Stop traficului de persoane), in cadrul Programului Erasmus Plus al […] Articolul FOTO: Reprezentati ai Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei, in vizita la presedintele Maltei apare prima data in Opinia Buzau .