Stiri pe aceeasi tema

- Toti pasagerii curselor aeriene care vin din Regatul Unit trebuie sa aiba un test negativ, PCR sau antigen nu mai vechi de 72 de ore inainte de imbarcare, relateaza vineri Reuters. Toti pasagerii curselor aeriene care vin din Regatul Unit trebuie sa aiba un test negativ, PCR sau antigen, pentru a putea…

- Presedintele ales Joe Biden a declarat joi pentru CNN ca i-a cerut imunologului Anthony Fauci, principalul expert american in boli infectioase si o figura foarte respectata in Statele Unite, sa faca parte din echipa sa de combatere a pandemiei de COVID-19 in calitate de consilier medical principal,…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Aspirina va fi evaluata ca posibil tratament pentru COVID-19 in unul dintre cele mai mari studii clinice din Marea Britanie, care va analiza daca acest medicament ar putea reduce riscul de formare a cheagurilor de sange la persoanele diagnosticate cu aceasta boala, transmite Agerpres, citand Reuters.…

- Aspirina va fi evaluata ca posibil tratament pentru COVID-19 in unul dintre cele mai mari studii clinice din Marea Britanie, care va analiza daca acest medicament ar putea reduce riscul de formare a cheagurilor de sange la persoanele diagnosticate cu aceasta boala, transmite Agerpres, citand Reuters.…

- America, unde epidemia se intensifica puternic, a inregistrat 91.290 de cazuri noi de miercuri si pana joi, potrivit unor date preluate joi, la ora locala 20.30 (vineri, 2.30, ora Romaniei) de AFP de la universitate, actualizate in continuu. De asemenea, 1.021 de persoane au murit, in aceeasi…

- Peste 60 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale, cu opt zile inainte de ziua votului, iar ritmul record in care se desfasoara voturile anticipate ar putea duce la cea mai mare participare la scrutin din peste 100 de ani, potrivit datelor publicate luni de U.S. Elections Project,…