Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia si Eduard, fostii concurenti de la "Mireasa pentru fiul meu" traiesc cea mai frumoasa perioada din viata lor. Cei doi fosti concurenti au devenit parinti pe 5 iunie, iar de atunci toata dragostea pe care o simteau s-a transpus intr-o singura fiinta: Carolina Jacqueline.

- Familia Jackson este in continuare in doliu, dupa ce Joe, tatal lui Michael Jackson, a decedat in urma cu doua saptamani. Daca Janet a plans recent pe scena, in timpul unui concert, pentru ca si-a amintit de tatal ei, Paris, fiica lui Michael Jackson, pare sa fi trecut peste momentele grele. Zilele…

- Fiica manelistului Vali Vijelie a susținut examenele de Bacalaureat in aceasta perioada. Artistul a dezvaluit ce avertisment a primit fata sa in cazul in care nu trece de examene. Caty, fiica lui Vali Vijelie a trecut prin mari emoții zilele acestea. A susținut examenele la Bacalaureat 2018 . La emisiunea…

- Lavinia xi Eduard, foxtii concurenti de la "MireasE pentru fiul meu", au devenit in urmE cu o sEptEmanE pentru prima datE pErinti. Cei doi sunt in culmea fericirii xi au axteptat cu sufletul la gurE ca micuta lor sE vinE pe lume. Totul a decurs bine in timpul naxterii, iar la scurt timp dupE, Eduard…