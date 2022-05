FOTO: Primele rezultate obținute de elevii Colegiului Militar din Alba Iulia la Spartachiada de la Breaza Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au avut rezultate foarte bune la Olimpiada sportului militar liceal, ce se desfașoara in aceste zile la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza. In prima zi a competiției, elevii au reușit sa obțina victorii și primele locuri la probele la care au concurat. La saritura in lungime, […] Citește FOTO: Primele rezultate obținute de elevii Colegiului Militar din Alba Iulia la Spartachiada de la Breaza in Alba24 .