Primele maști de protecție pentru persoanele defavorizate au ajuns, in cursul serii de ieri, la Buzau. Direcția de Sanatate Publica a primit 1.227.400 de maști din totalul de 3.630.000 solicitat la nivelul județului nostru. Pachetele au fost descarcate cu sprijinul Instituției Prefectului, care a solicitat ajutor din partea forțelor de ordine. Astfel prin mobilizarea polițiștilor, jandarmilor, pompierilor maștile au fost depozitate intr-un spațiu al DSP. In cursul zilei de astazi, toți reprezentanții primariilor din județ vor fi contactați pentru a fi programați in vederea ridicarii maștilor medicale…