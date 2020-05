Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a acordat permisiunea premierului Boris Johnson sa faca miscare in gradinile Palatului Buckingham, relateaza miercuri ziarul The Telegraph, citat de dpa. Exercitiile fizice fac parte din eforturile premierului britanic de a-si continua recuperarea dupa infectarea…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost protagonista unui moment incredibil, in 1978, care l-a avut in prim plan pe Nicolae Ceaușescu, fostul conducator al Romaniei. In documentarul „Inside the Crowd: Secrets of the Royals”, difuzat in Anglia pe 21 mai, jurnalistul Robert Hardman și fostul secretar…

- Potrivit Royal Reporter, Maiestatea Sa Regina si Ducele de Edinburgh vor ramane la Castelul Windsor pe termen nelimitat din cauza coronavirusului. Regina a decis sa nu mute Curtea la Londra, Balmoral sau Sandringham din cauza ca riscul e prea mare. Acest lucru inseamna ca Printul Philip isi va sarbatori…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii isi va sarbatori ziua de nastere intr-o maniera discreta, saptamana viitoare, fara traditionalele salve de tun trase in onoarea sa, informeaza Agerpres. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va implini, marti varsta de 94 de ani. Data aniversarii sale este…

- Cand Regina Angliei, Elisabeta a II-a, va deceda, foarte multe traditii se vor schimba sau vor trebui adaptate pentru noul suveran, Printul Charles. Cum va arata Casa Regala a Marii Britanii dupa ce Regina Elisabeta nu va mai fi la conducere Regina Elisabeta, de-a lungul vietii ei, a intalnit 12 presedinti…

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii le-a adresat, joi, britanicilor un mesaj, in care a reamintit cetatenilor "sa-si schimbe obiceiurile", pentru ca fiecare "are de jucat un rol vital" in contextul pandemiei de coronavirus.Citește și: Traian Basescu da de pamant cu Guvernul Orban: 'Cea…

- La 93 de ani, regina pare sa aiba o sanatate de fier, insa criza provocata de coronavirus a determinat evacuarea ei din Palatul Buckingham, dupa ce au fost raportate tot mai multe cazuri la Londra. In resedinta regala lucreaza aproape 500 de persoane, care sunt in permanent contact cu exteriorul."Regina…