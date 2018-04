Stiri pe aceeasi tema

- Trofeul Euro 2020 se afla la SIAB 2018. Cupa Henri Delaunay, care se acorda castigatoarei Campionatului European de Fotbal 2020, a fost adusa la Salonul Internațional de Automobile București de partenerul de mobilitate al turneului final continental. Arena Naționala din București va gazdui patru meciuri…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca protestatarii se impart in doua categorii - oameni care habar n-au de ce protesteaza si oameni care sigur sunt pusi de sistemul care a creat toata aceasta nebunie in Romania. Deputatul acuza Inspectia Judiciara ca a facut „un aranjament” cu CSM „prin…

- Protestatarii se impart in doua categorii – oameni care habar n-au de ce protesteaza si oameni care sigur sunt pusi de sistemul care a creat toata aceasta nebunie in Romania, a declarat, luni deputatul PSD Catalin Radulescu. Parlamentarul cunoscut drept ”deputatul Mitraliera”, acuza Inspectia Judiciara…

- Gnohere a confirmat cu Lazio ca e in cel mai bun moment al carierei. Un atacant care n-a avut loc in prima divizie belgiana a ajuns in Liga 1 gras și a devenit un erou al FCSB, respectat de staff și de glorii ale clubului. "Acesta nu mai e un bizon! Ce am vazut in seara asta a fost o gazela!". Remarca…

- "Domnul Savu a participat la Romania TV la niște emisiuni și a facut niște dezvaluiri. Datorita aparitiilor sale, domnii procurori m-au chemat la DNA sa imi spuna ca i-au deschis un dosar de santaj și m-au pus sa semnez una dintre acele 12 declarații. Pe Savu l-au facut o ținta, sa il reduca la tacere.…

- Despre hotiile adevarate din tara aceasta, despre cum sunt protejati de catre DNA cei care au facut multe miliarde in Romania, scrie politicianul Gelu Visan in noua sa postare de pe contul personal de socializare.

- Tenismenul Bogdan Borza (20 de ani), originar din Cugir, invitatul de onoare al Galei Sportului Judetean 2017, a fost iarasi convocat in lotul de Cupa Davis al Romaniei. Este vorba despre confruntarea cu Luxemburg, din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/ Africa, de la Piatra Neamt, in perioada…