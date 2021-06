Stiri pe aceeasi tema

- Furia naturii a lovit din nou, de aceasta data la Horezu, in județul Valcea. Din imaginile surprinse in cateva curți, dupa o ploaie cu grindina, se pot observa urmarile episodului de vreme rea. Și cum pompierii, care au sarit in ajutorul oamenilor, folosesc lopeți pentru a indeparta apa și grindina,…

- Orașul Odobești a fost cuprins de o ploaie torențiala insoțita de grindina, in aceasta dupa-amiaza. ANM a emis astazi o informare meteo de instabilitatea atmosferica, aversele avand și caracter torențial, cu descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și, izolat, grindina. Aceste…

- A plouat cu gheața, miercuri, la Arieșeni. Deși bucațile de grindina au fost relativ mici, martorii spun ca ploaia a durat aproape o jumatate de ora, astfel incat s-a format gheața la nivelul solului și pe acoperișuri. Astfel de fenomene nu vor fi singulare. De miercuri, 9 iunie, ora 12.00 și pana…

- Peisaj de iarna in luna iunie, intr-o localitate din județul Valcea. Au fost suficiente 15 minute pentru ca gheața sa acopere iarba verde din curțile localnicilor. O vijelie, insoțita de o ploaie torențiala și grindina, a provocat distrugeri in localitatea Dragașani. Au cazut incontinuu bucați mari…

- Duminica 23 mai 2021 sistemul Ro Alert a atentionat salajenii ca o ploaie torentiala urmeaza sa se abata asupra judetului Salaj. Mai multe gospodarii au fost innundate si in unele zone a batut gheata de dimensiuni mici. Soferii care nu au reusit sa isi acopere masinile au fost nevoiti sa isi curete…

- Noua din cele 11 persoane aflate intr-o telecabina in apropiere de Lacul Maggiore din nordul Italiei și-au pierdut viața dupa ce aceasta s-a prabușit, potrivit La Stampa și Repubblica . Doi copii aflați in stare grava au fost transportați catre un spital din Torino. Cauzele accidentului nu sunt inca…

- O ploaie scurta cu gheața a cazut sambata in zona de Nord-Est a municipiului Alba Iulia. Bucațile de grindina au avut aproximativ 1-2 centimetri, potrivit cititorilor Alba24. Potrivit siterurilor de meteorologie, in orele urmatoare vor fi doar nori sporadici, iar cerul va fi parțial insorit. Maine…

- O ploaie cu grindina, tunete si fulgere s a dezlantuit in acesta dupa amaiza de miercuri, la Constanta. Insa, norii s au risipit la timp pentru a ne permite un apus superb.Putem spune chiar ca, cel mai frumos tablou de natura este apusul de soare. Ultimele palpairi ale zilei se zbat zadarnic, incercand…