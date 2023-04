Stiri pe aceeasi tema

- Piloții militari romani au inregistrat, vineri, prima misiune de interceptare cu avioanele de vanatoare F-16 in Țarile Baltice, doua avioane rusești care au fost escortate in afara spațiului aerian NATO.

- Avioane de lupta britanice și germane au interceptat o aeronava ruseasca, escortata de alte doua, aproape de spațiul aerian al Estoniei, vineri, conform unui comunicat transmis de RAF, aviația britanica, scrie MSM. A fost vorba de o a doua astfel de incursiune a rușilor in aceasta saptamana. NATO este…

- Trei militari romani au fost raniți miercuri in timpul unui exercițiu cu explozibili in Poligonul Cațelu. ”Miercuri, 15 februarie, in jurul orei 09.30, in Poligonul Catelu, trei militari din cadrul Centrului 13 Comunicatii si Informatica „Colonel Gheorghe Visata”, din Bucuresti, au fost raniti pe timpul…

- Doua avioane de vanatoare olandeze F-35 au interceptat o formație de trei avioane militare rusești in apropiere de Polonia și le-au escortat in afara spațului NATO, a anunțat luni seara Ministerul olandez al Apararii, transmite Reuters. Una din aeronave era de spionaj. „Aeronave necunoscute s-au apropiat…