- In cursul zilei de 04 ianuarie a.c., un apel primit in dispeceratul ISU SAJ, anunta descoperirea unor elemente de munitie ramasa neexplodata, pe un teren arabil extravilan, in comuna Margineni. Potrivit ISU Bacau, de urgenta, la locul solicitarii s a deplasat echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru…

- Un barbat a fost accidentat, in cursul acestei dupa-amiezi, pe trecerea de pietoni din dreptul Arena Mall din Bacau. Potrivit unui martor, pietonul a fost „luat pe parbriz și aruncat la 10 m distanța”. Se pare ca victima a ajuns la spital cu ambele picioare rupte. Fotografia a fost facuta publica pe…

- Programul „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa și canalizare” vizeaza sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor banești nete lunare sub salariul minim brut pe țara garantat la plata pe membru de familie), pentru plata cheltuielilor…

- Gravitatea incendiului i-a determinat pe pompieri sa alerteze 11 autospeciale de stingere, pregatite sa acționeze in vederea stingerii flacarilor. Pentru a face fața eventualelor situații in care persoane se afla blocate in interiorul cladirilor afectate, a fost trimisa o autospeciala de decarcerare,…

- Pasionații de infrastructura au dat publicitații o filmare aeriana de pe pe lotul 4 al Autostrazii A7 Moldova, Buzau-Focșani, unde lucrarile sunt realizate de firmele lui Dorinel Umbrarescu. Lotul 4, Mandrești-Munteni – Focșani Nord, al autostrazii A7, tronsonul Buzau-Focșani, are o lungime de 10,9…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Moinești, in urma activitaților investigative desfașurate, au identificat 3 persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și furt. Printre acestea, se numara și o femeie de 68 de ani care a furat telefonul mobil de la o copila.…

- O femeie de 56 de ani, fara permis de conducere, a dat cu mașina peste o alta femeie, care circula ca pieton pe drumul comunal din Manastirea Cașin. Șoferița a fugit de la locul accidentului, iar victima a avut nevoie de ingrijiri medicale, la spital. Pe data de 31 octombrie, in jurul orei 14.00, Poliția…

- Familia anunța decesul dr. Carmen Martz, cunoscuta și pentru activitatea medicala, și pentru cea politica. „A plecat prea devreme și imi va lipsi enorm. Vreau sa mulțumesc toți celor care ne au fost alaturi prin momentele grele și și au rupt din timpul lor chiar și un minut sa ne oblojeasca cum au putut…