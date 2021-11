FOTO| Performanța anului in sportul din Alba: Andrei Irimie, de la CS Unirea, medalie de bronz la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori Performanța anului in sportul din Alba: Andrei Irimie, de la CS Unirea, medalie de bronz la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori Albaiulianul Andrei Irimie, de la CS Unirea, a obținut performanța anului in sportul din Alba și una dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului județean. Sportivul a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori, desfașurat in perioada 8-13 noiembrie la Stavanger, Norvegia. Aceasta a…