Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, potrivit hidrologilor, in intervalul 6 ianuarie, ora 11:0 - 7 ianuarie, ora 16:00, va fi Cod portocaliu de viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de aparare, pe raurile din bazinul hidrografic Tur - sector aval acumularea Calinesti Oas (sector indiguit…

- Peste 110 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor au fost primite in ultimele 24 de ore, in urma actiunii acestora fiind salvate 120 de persoane, dintre care 42 au fost transportate la spital, relateaza Agerpres. „Zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara solicitati…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat 8.956 de pachete cu tigari, in valoare de 105.000 lei, marfa ce urma sa fie transportata si comercializata pe piata neagra de desfacere din zona, informeaza News.ro . Potrivit unui comunicat oficial, actiunea a avut…

- Ofițerii specialiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au inceput saptamana in forța și au acționat pentru descoperirea si combaterea faptelor ilicite care se comit pe domeniul contrafacerii de marfuri, in zona municipiilor Baia Mare și Sighetu Marmației. In urma activitaților…

- In aceasta dimineața, in inervalul orar 08:00-12:00, politistii Orașului Ineu au desfasurat o actiune de amploare, impreuna cu polițiștii Serviciului de Ordine Publica și Serviciului...

- STIRIPESURSE.RO va prezinta primele imagini de la accidentul grav care a avut loc, joi dup-amiaza, in județul Bistrița-Nasaud. Un autocar in care se aflau aproximativ 20 de persoane s-a rasturnat, joi dupa-amiaza, in urma ciocnirii cu o cisterna incarcata cu combustibili, intre localitatile…

- Vineri, 12 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica– Biroul de Combatere a Delictelor Silvice impreuna cu specialiști silvici din cadrul Garzii Forestiere Cluj au desfașurat acțiuni pe linia prevenirii si combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic. ”Activitațile au vizat modul…

- O arma, bile metalice si articole pirotehnice au fost ridicate in urma unor perchezitii efectuate la domiciliul unui barbat din orasul Salistea de Sus, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, politistii Biroului pentru…