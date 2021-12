Stiri pe aceeasi tema

- Pele, legenda fotbalului brazilian, a aparut zambitor intr-o fotografie de Craciun publicata sambata pe Twitter, la cateva zile dupa externarea sa din spitalul in care a urmat o chimioterapie pentru un cancer de colon, la Sao Paulo, informeaza AFP. "Astazi, sper sa aveti momente de iubire, pace si…

- Cea mai mare firma de taxi din Paris, G7, a suspendat din flota sa automobilele Tesla Model 3, dupa un accident mortal in weekend, relateaza BBC. O persoana a murit și alte 20 au fost ranite, dupa ce un șofer a pierdut controlul vehiculului. Tesla a negat orice problema tehnica a mașinii, dupa ce…

- Cel putin 53 de migranti au murit si mai multe zeci au fost raniti dupa ce camionul în care erau transportati s-a rasturnat pe o autostrada în Mexic, relateaza BBC citat de News.ro.Accidentul a avut loc joi, pe o autostrada ce duce spre capitala statului Chiapas, si este unul dintre…

- Emmanuel Macron a adus un ultim omagiu cancelarului german Angela Merkel. Acesta i-a transmis un mesaj video emoționant, in care i-a mulțumit pentru colaborarea lor de-a lungul anilor. „Mulțumesc, draga Angela”, a scris Emmanuel Macron intr-un mesaj pe Twitter in care saluta plecarea cancelarului Angela…

- O familie din Germania deține recordul mondial pentru cei mai mulți brazi de Craciun, la un loc. Oamenii au 444 de brazi impodobiți in casa. German couple Thomas and Susanne Jeromin set a new world record for the most Christmas trees in one place. They set up 444 Christmas trees, decked with 10,000…

- Ambasada Arabiei Saudite la Paris a declarat marti seara ca sauditul arestat in cursul zilei in Franta nu are "nicio legatura" cu asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in 2018 la Istanbul si a cerut "eliberarea lui imediata", noteaza AFP preluat de agerpres. Communique de l'ambassade…