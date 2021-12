Traficul este blocat, sambata, pe DN 14B, in județul Alba, unde doua mașini au fost implicate intr-un accident soldat cu patru raniți. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 14B, in zona localitații Cistei, județul Alba. Doua mașini fost implicate in accident. In urma impactului, patru […] The post FOTO/ Patru persoane au fost ranite intr-un accident produs pe DN 14B, in Alba. Traficul este blocat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .