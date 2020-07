Stiri pe aceeasi tema

- Familia șoferului a anunțat decesul acestuia. El se afla intr-un spital din orașul Bayonne, dupa ce a fost lovit cu brutalitate de pasagerii carora le-a cerut sa poarte masca, așa cum cer regulile impuse de autoritați. Phillipe Monguillot, in varsta de 59 de ani, a intrat in coma dupa ce a fost atacat…

- Preocuparea pentru greutațile cu care se confrunta astazi familiile și iubirea sincera pentru celula fundamentala a Bisericii și a societații au inspirat intenția de rugaciune a papei Francisc pe luna iulie 2020. Intenția de rugaciune, insoțita de un scurt mesaj video, titrat in limba romana, este incredințata…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 25 iunie, in cadrul unei ședințe ordinare de lucru, participarea Consiliului Județean Mureș la realizarea proiectului ”Via Transilvanica” (”Calea Transilvaniei”) realizat de Asociația Tasuleasa Social, precum și inființarea traseului tematic “Via Transilvanica” pe raza…

- Politisti din cadrul Biroului Rutier Reghin, au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza localitatii Jabenita, soldat cu pagube materiale. In urma verificarilor efectuate, a fost identificat conducatorul autoturismului implicat, ca fiind un barbat, de 40 de ani, din comuna…

- Politisti din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 8 Petelea, au oprit in trafic, pe raza comunei Gurghiu, un vehicul tip ATV, condus de un tanar, de 27 de ani, din aceeași comuna. Ca urmare a verificarilor in baza de date, s-a stabilit faptul ca acesta nu poseda permis de conducere valabil pentru nici…

- La data de 30 mai a.c., in jurul orei 10:20, politisti din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 8 Petelea, au oprit in trafic, pe raza comunei Gurghiu, un vehicul tip ATV, condus de un tanar, de 27 de ani, din aceeași comuna. Ca urmare a verificarilor in baza de date, s-a stabilit faptul ca acesta nu…

- Corneliu Coposu s-a nascut la 20 mai 1914 in satul Bobota, din Comitatul Salaj, in familia preotului greco-catolic Valentin Coposu, doctor in Teologie, prieten și colaborator al lui Iuliu Maniu și reprezentatnt al cercului Șimleul Silvaniei la Adunarea Naționala de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.…

- Astazi, 25 aprilie 2020, Papa Francisc a transmis o scrisoare tuturor credincioșilor, in care indeamna ca in luna mai, luna dedicata Sfintei Fecioare Maria, sa ne rugam cu toții rugaciunea Rozariului, in familie. „Actuala pandemie ne-a „constrans” sa valorificam viața din interiorul casei și din punct…